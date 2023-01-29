الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.2 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.2 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.2 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.2 مليار ريال
٠٤:٥٩:١٣ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق “مؤشر السوق”، مرتفعا في جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.2 %، عند 10839 نقطة (+ 18 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 82.20 ريال، فيما تصدر سهم “سينومي ريتيل” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 17.64 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليون سهم.

كما ارتفع سهم “الحفر العربية” و”لوبريف” بأكثر من 1 % عند 137 ريالا و100.40 ريال، على التوالي، مسجلَيْن أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

الشركات الأكثر صعودا

في الوقت نفسه، صعد سهم “أميانتيت” بنسبة 5 % عند 44 ريالا، عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، في المقابل، أغلق سهم “أكوا باور” عند 150.80 ريال (- 3 %).

وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 8.3 % وبواقع 0.83 ريال للسهم عن العام 2022.

الشركات المتراجعة

وتراجع سهم “المجموعة السعودية” بنسبة 3 % عند 24.26 ريال، عقب إعلان الشركة توقف مؤقت وغير مجدول لـ”السعودية للبوليمرات” بسبب مشكلة تقنية.

وأنهت أسهم “معادن” و”السعودي الفرنسي” و”سابك للمغذيات” و”سليمان الحبيب”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

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