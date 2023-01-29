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بعد “الغريبي”.. اختفاء مواطن سعودي في ولاية أوهايو الأمريكية
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بعد “الغريبي”.. اختفاء مواطن سعودي في ولاية أوهايو الأمريكية

بعد “الغريبي”.. اختفاء مواطن سعودي في ولاية أوهايو الأمريكية

بعد “الغريبي”.. اختفاء مواطن سعودي في ولاية أوهايو الأمريكية
٠٤:٥٧:٣٣ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اختفاء المواطن عبدالله العنزي، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ الجمعة الماضية.

الشاب اختفى فجأة بعدما كان مع أصدقائه

ونقلت صحيفة اليوم، عن موقع ” cleveland19″ الأمريكي، أن الشاب عبدالله العنزي، البالغ من العمر 30 عاماً،  كان يمشي بصحبة أصدقائه وسط مدينة “كليفلاند” التابعة للولاية، لكنه اختفى فجأة، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة بما حدث.

الاختفاء حدث في العاشرة صباح الجمعة الماضي

وأوضح الموقع أن الاختفاء حدث في العاشرة صباح الجمعة الماضي. ونقل عن مسؤولي الشرطة أن “العنزي” لا يتحدث اللغة الإنجليزية.

فقدان شاب سعودي يبلغ 30 عامًا

وحسب الصحيفة، فقد كشفت شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، أنه تم الإبلاغ عن فقدان شاب سعودي يبلغ 30 عامًا، وذلك بعد أن اختفى يوم 27 يناير قرابة الساعة العاشرة صباحًا.

لم يتم تحديد مكانه حتى الآن

وأضافت أن الشاب خرج مع أصدقائه، وذهب معهم إلى مكان يُسمى East Ninth””، ووفقًا لأقوالهم، فقد ابتعد الشاب عنهم لمدة دقائق، لكنهم استشعروا غيابه، وأنهم قاموا بالبحث عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه، مضيفين أن الخطورة من وجهة نظرهم أنه لا يتحدث الإنجليزية، وكان فقط في زيارة لأصدقائه.

وصول جثمان الشاب المغدور “الغريبي” للرياض

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي إلى المملكة، والذي ستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم غدٍ الاثنين.

ملابسات وفاة المبتعث الغريبي

وقبل أسبوع، وعلى يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية الاثنين الماضي، غُدر المبتعث الوليد الغريبي حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه، حتى فارق الحياة.

وكانت جريمة مقتل الوليد الغريبي وقعت يوم الاثنين الماضي داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون، إذ عثروا على الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

من ناحيتها، سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة أن المتهمة بقتل المبتعث تخضع حالياً للتحقيق، بعد القبض عليها، لتؤكد السفارة أنها استكملت الإجراءات اللازمة مع السلطات الأميركية من أجل ترتيب نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

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أخبار السعودية أمريكا أوهايو اختفاء شاب الوليد العريبي عبد الله العنزي وفاة المبتعث الغريبي

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