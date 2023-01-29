“الغذاء والدواء”: معظم المصابين بسرطان عنق الرحم لا تظهر عليهم أعراض

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قالت هيئة الغذاء والدواء إن معظم المصابين بسرطان عنق الرحم لا تظهر عليهم العلامات أو الأعراض، مشددة على أهمية أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري من عمر 11 إلى 45 سنة وإجراء الفحص دوريا يساعدان على الوقاية من الإصابة به.

سرطان عنق الرحم

وأوضحت أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيس للإصابة بسرطان عنق الرحم الذي يعد رابع أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء في العالم.

وأشارت إلى أن سرطان عنق الرحم تسبّب في وفاة 342 ألف امرأة خلال عام 2020 فقط، وتمّ تشخيص 604 آلاف امرأة حول العالم بالمرض.

تعريف الفيروس

وأضافت أن فيروس الورم الحليمي هو عدوى تسبّبها مجموعة من الفيروسات الشائعة جداً في جميع أنحاء العالم وتُصيب الجهاز التناسلي وغالباً تنتقل من خلال التلامس الجلدي دون أي علامات أو أعراض، ويمكن أن تسبّب الثآليل التناسلية أو سرطان عنق الرحم.

ووجهت الهيئة نصيحة بأخذ لقاح الفيروس للوقاية من المرض من عمر 11 إلى 45 عاماً، والقيام بالفحص الدوري لعنق الرحم وفحص خلايا عنق الرحم للنساء بين 21 و29 عاماً، مرة كل 3 سنوات، وبين 30 إلى 65 عاماً مرة كل خمس سنوات.

كانت وزارة الصحة كشفت أن عدد الطالبات اللائي تلقين اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في المدارس بلغ عددهن حتى اليوم أكثر من 131 ألف طالبة.

ومن المعروف أن أكثر من 90% من إصابات سرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي، ووفقاً للإحصائيات الحديثة يقدر عدد الاصابات بسرطان عنق الرحم في السعودية بنحو 358 حالة سنوياً.

كما يقدر عدد الوفيات من المرض بـ 179 وفاة، ويعد سرطان عنق الرحم رقم 8 من السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء في المملكة.

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