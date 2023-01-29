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“الزكاة والضريبة” تعلن عن مزاد علني في جمرك الرياض.. وتكشف البضائع المعروضة

“الزكاة والضريبة” تعلن عن مزاد علني في جمرك الرياض.. وتكشف البضائع المعروضة

“الزكاة والضريبة” تعلن عن مزاد علني في جمرك الرياض.. وتكشف البضائع المعروضة
٠٤:٣٨:٣٥ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك الميناء الجاف لبيع بضائع متروكة.

وأوضحت أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

مكان المزاد ورسوم السداد

وفيما يخص المكان، فسيتم المزاد في “جمرك الرياض – الميناء الجاف ” ورسوم المزاد 50 مليون ريال .

شروط المزاد

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة

3- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%, بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك

تفاصيل البضاعة

(7 حاوية) دراجات نارية مستعملة
(2000 طرد) مناشف
(5 حاوية) ثلاجات
(6 حاوية) حشو مراتب
(10 حاوية) الياف
(20 حاوية) رخام

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