بيان من الخارجية بشأن ضحايا حادث حافلة نقل في باكستان

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن المملكة جرّاء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص نتيجةً لحادث حافلة نقل عام بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

50 قتيلا بحادثين منفلصين في باكستان

يأتي هذا تعليقًا على مقتل 40 شخصًاعلى الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، ووفاة عشرة أطفال إثر انقلاب قارب في شمال غرب باكستان.

الضحايا عُثر عليهم في بحيرة تاندا

وحسب السلطات الباكستانية، فإن كل الضحايا الذين عُثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً. وأوضح أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

إنقاذ 11 طفلاً، بينهم 6 في حالة خطيرة

وكشفت الشرطة، أنه تمّ إنقاذ 11 طفلاً، بينهم 6 في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن القارب كان يقلّ ما بين 20 و30 طالبًا كانوا في رحلة ميدانية.

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