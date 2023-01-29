عاجل.. وصول جثمان المبتعث المغدور “الغريبي”.. تعرف على موعد ومكان الصلاة عليه

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وصل جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي إلى المملكة، وستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم غدٍ الاثنين.

ملابسات وفاة المبتعث الغريبي

وقبل أسبوع، وعلى يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية الاثنين الماضي، غُدر المبتعث الوليد الغريبي حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه، حتى فارق الحياة.

الغريبي كان على وشك التخرج

وحسب “العربية”، فقد كان المبتعث الوليد الغريبي على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهران.

ستجرى الصلاة على جثمانه غدًا

وصباح اليوم، أكد مساعد الغريبي، عم المقتول أن جثـة الراحل ستصل إلى السعودية عصر اليوم، في حين ستجرى الصلاة على جثمانه غداً عند صلاة العصر، وستقام بعدها مراسم الدفن.

وكانت جريمة مقتل الوليد الغريبي وقعت يوم الاثنين الماضي داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون، إذ عثروا على الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

وكشفت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة أن المتهمة بقتل المبتعث تخضع حالياً للتحقيق، بعد القبض عليها، لتؤكد السفارة أنها استكملت الإجراءات اللازمة مع السلطات الأميركية من أجل ترتيب نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

من ناحيتها، كشفت أسرة الراحل أن خبر حادثة مقتل ابنهم الوليد الغريبي على يد الفتاة التي تشاركه السكن في العمارة ذاتها، كان مفجعًا ونزل عليهم كالصاعقة.

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