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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد 1933
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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد 1933

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد 1933

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد 1933
٠٤:١٥:٣١ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، في الوزارة اليوم ، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين.

وأكد الوزير أن هذه الخدمات تستهدف المواطنين والمقيمين وكل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، مما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.

تدشين خمس خدمات على الرقم الموحد 1933

وأوضحت الوزارة أنه تم تدشين خمس خدمات على الرقم الموحد 1933، وذلك لتمكين المستفيدين من جميع خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى خدمات منسوبي المساجد في جميع مناطق المملكة.

زيادة عد الخطوط لـ 50 خط

وأضافت أن الخدمات الجديدة، تمثلت في زيادة عدد الخطوط من 5 خطوط إلى 50 خط تم تشغيل 10 خطوط حاليا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.

مائتين وأربعين ألف مكالمة

وأشارت إلى أن مركز الاتصال الموحد 1933، استقبل منذ افتتاحه ما يزيد عن 240.000 مائتين وأربعين ألف مكالمة تتم متابعتها أولاً بأول عن طريق الفريق الرئيسي في الوزارة وكل فرع من فروع المملكة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرقم الموحد خدمات جديدة عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية

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