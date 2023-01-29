وزير الموارد البشرية: 80% نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي تصل إلى 80 في المائة.

وقال خلال حفل “مسك” الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية: “وصل عدد المؤسسات والجمعيات في المملكة إلى 3 آلاف و700 مؤسسة”.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة: حوكمة إجراءات مكافحة جرائم التستر

نسبة النمو تبلغ 165 في المائة

وأضاف أن نسبة النمو بلغ 165 في المائة وما تحقق من نمو خلال 3 سنوات، يفوق ما تحقق من نمو خلال 30 عامًا، معتبرًا أنه “بدعم القيادة وأهل الخير، كانت السبب بعد الله في تحقيق هذه الأرقام والنمو”.

وتابع: “هذا القطاع كان يوصف بأنه قطاع مشبوه وبه تجاوزات، وأمواله قد تذهب إلى مكان غير مناسب؛ لكن اليوم وصلت نسبة الحوكمة في هذا القطاع إلى 80 في المائة، واليوم نفخر بأننا نشرف على قطاع بهذه الشفافية”.

وأوضح أن “مسك” دشنت خلال العام الماضي 8 جمعيات تجاوزت إيراداتها 5 ملايين ريال، استفاد منها 47 ألف مستفيد، كما تطوع أكثر من 366 متطوعًا.