بحضور 350 خبيرا من 56 دولة.. تقديم نموذج المملكة التعليمي بمؤتمر عالمي في واشنطن

تواصل – واس:

استعرضت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نموذج المملكة بالمؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي.

350 من خبراء الجودة من 56 دولة

وشاركت الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ” اعتماد ” في المؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي “CHEA” الذي اُختتمت أعماله بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية واستمر لمدة أربعة أيام، بحضور قرابة 350 من خبراء الجودة في جهات الاعتماد الأمريكية والدولية من 56 دولة.

تحسين مستوى الجودة والمواءمة مع سوق العمل

وقدّمت الهيئة خلال مشاركتها ورشة عمل حضرها نخبة من جهات الاعتماد الدولية الذين أشادوا بدورهم بتجربة المملكة في تطوير وتحسين المعايير، حيث تحدث فيها مدير عام الاعتماد البرامجي في مركز اعتماد، بندر الخيّال، عن تجربة المركز في مراجعة وتحديث معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي.

كما تحدث عن مدى تأثيرها على تحسين مستوى الجودة والمواءمة مع سوق العمل في مشروع “جاهزية” الذي تعمل عليه الهيئة والذي ويهدف إلى رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل عبر العمل على معايير أكاديمية تخصصية تمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف “نواتج التعلم” لكل مجال تخصصي بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة وتضمين الإطار التخصصي في متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل

وتطرق الخيال إلى تجربة مركز ” اعتماد ” منذ انطلاق عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي في عام 2009م، مروراً بالتحديثات والتحسينات التي طرأت على المعايير في نسخة 2018م، وانتهاء بالنسخة المحدثة لعام 2022م، مع التطرق إلى أهداف برنامج “جاهزية” وكيف أنه سوف يسهم في رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل.

لقاءات تشاورية على هامش المؤتمر

كما عُقِدت لقاءات تشاورية على هامش المؤتمر مع عدد من جهات الاعتماد الدولية والإقليمية لبحث أوجه التعاون في الاستفادة من خبراء الجودة في ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي للمشاركة ضمن فرق عمل المركز مما يسهم في تعزيز قوائم الخبراء في المركز.

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