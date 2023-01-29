الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وزير خارجية العراق: إيران غيرت مجرى المياه عن بلادنا
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وزير خارجية العراق: إيران غيرت مجرى المياه عن بلادنا

وزير خارجية العراق: إيران غيرت مجرى المياه عن بلادنا

وزير خارجية العراق: إيران غيرت مجرى المياه عن بلادنا
٠٤:١٠:١٦ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات له اليوم، أن إيران غيرت مجرى المياه عن مناطق عراقية مختلفة.

وأوضح أن مصلحة العراق الوطنية هي التي تحدد سياسة العلاقات مع الآخرين، مؤكدًا أن بلاده بحاجة إلى الولايات المتحدة وإلى العمل معها، وأن قوات التحالف الدولي تحولت إلى دور استشاري.

هناك تهريب للدولار الأمريكي من السوق العراقية

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه لا توجد قوات قتالية أجنبية في العراق، وأنه كان هناك تهريب للدولار الأمريكي من السوق العراقية، مشيرًا إلى أن إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي أثرت على أزمة الدولار.

العراق يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه

وأكد وزير الخارجية العراقي، أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، أن بغداد تسعى لحل النقاط الخلافية مع إيران وتركيا بالحوار.

وبين أن العراق، يرفض أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وقال إن الحكومة تريد الاستمرار في تحسين علاقات العراق بدول الجوار، مشيراً إلى أن رسالة البلاد هي رسالة سلام وتضامن لمواجهة التحديات.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع المملكة، أكد أن المملكة دولة خليجية مهمة وعلاقة بغداد معها مهمة جداً، مضيفا أن الحكومة تسعى للحفاظ عليها.

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الكلمات الدلالية:
إيران العراق تركيا دجلة والفرات مجرى المياه

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