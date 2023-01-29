مؤسسة البريد “سبل” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمسمى ” National Address Products Management Sr. Specialist” .
وبينت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني كافة تفاصيل الوظائف وشروط شغلها.
وأوضحت أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: “اضغط هنا”
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة البريد “سبل”, عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
* المسميات الوظيفية:-
1 – مساعد تنفيذي.
* المؤهلات والخبرة:
– الدرجة العلمية درجة بكالوريوس، ولا يتطلب خبرة مسبقة.
* المسؤوليات:
– العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.
– إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، وإدارة تقويمات المديرين التنفيذيين وإعداد الاجتماعات وإعداد محاضر الاجتماعات لخطط العمل.
– إعداد البيانات المالية والتقارير والمذكرات وخطابات الفواتير والمستندات الأخرى. تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.
– تنسيق المعلومات للاتصال الداخلي والخارجي – المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والتقارير وتنظيم وصيانة نظام الملفات المكتبية.
– تقديم الدعم الإداري العام من خلال البحث وإدارة البيانات لإعداد الوثائق لمراجعتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمديرين التنفيذيين.
– استخدم برامج متنوعة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج العروض التقديمية.
2 – مدير “DevOps”.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ولا يتطلب خبرة مسبقة.
* الوصف الوظيفي:
– قيادة إنشاء وتنفيذ إجراءات عمليات التنمية والسياسات والاستراتيجيات عبر SPL.
– الإشراف على غرس الحلول ونشرها وتكاملها ، وضمان التسليم الناجح والجودة العالية والاستدامة للحلول التقنية.
– قيادة عملية توفير الخبرة الفنية أثناء التحديد والتصميم المعماري وتطوير حلول البنية التحتية الحالية والجديدة لدعم الاحتياجات التكنولوجية للمنظمة.
– إدارة وتوجيه توفير وصيانة التقنيات المناسبة والتأكد من أنها متسقة ومتوافقة مع متطلبات واستراتيجيات العمل.
– قيادة تبني التقنيات الجديدة ، لتعزيز تجربة العملاء من خلال الدعم الأمثل ، مع ضمان توافق حلول تكنولوجيا المعلومات مع معايير الصناعة.
* التقدم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
1 – مساعد تنفيذي (اضغط هنا).
2 – مدير DevOps (اضغط هنا).
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