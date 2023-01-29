مؤسسة البريد “سبل” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمسمى ” National Address Products Management Sr. Specialist” .

وبينت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني كافة تفاصيل الوظائف وشروط شغلها.

وأوضحت أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: “اضغط هنا”

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة البريد “سبل”, عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

1 – مساعد تنفيذي.

* المؤهلات والخبرة:

– الدرجة العلمية درجة بكالوريوس، ولا يتطلب خبرة مسبقة.

* المسؤوليات:

– العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.

– إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، وإدارة تقويمات المديرين التنفيذيين وإعداد الاجتماعات وإعداد محاضر الاجتماعات لخطط العمل.

– إعداد البيانات المالية والتقارير والمذكرات وخطابات الفواتير والمستندات الأخرى. تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.

– تنسيق المعلومات للاتصال الداخلي والخارجي – المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والتقارير وتنظيم وصيانة نظام الملفات المكتبية.

– تقديم الدعم الإداري العام من خلال البحث وإدارة البيانات لإعداد الوثائق لمراجعتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمديرين التنفيذيين.

– استخدم برامج متنوعة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج العروض التقديمية.

2 – مدير “DevOps”.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ولا يتطلب خبرة مسبقة.

* الوصف الوظيفي:

– قيادة إنشاء وتنفيذ إجراءات عمليات التنمية والسياسات والاستراتيجيات عبر SPL.

– الإشراف على غرس الحلول ونشرها وتكاملها ، وضمان التسليم الناجح والجودة العالية والاستدامة للحلول التقنية.