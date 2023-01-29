الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مؤسسة البريد “سبل” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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مؤسسة البريد “سبل” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مؤسسة البريد “سبل” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مؤسسة البريد “سبل” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٤:١٥:٣٩ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمسمى ” National Address Products Management Sr. Specialist” .

وبينت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني كافة تفاصيل الوظائف وشروط شغلها.

وأوضحت أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: “اضغط هنا”

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة البريد “سبل”, عن توفر وظائف إدارية  شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق  في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

* المسميات الوظيفية:-

1 – مساعد تنفيذي.

* المؤهلات والخبرة:

– الدرجة العلمية درجة بكالوريوس، ولا يتطلب خبرة مسبقة.

* المسؤوليات:

– العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.

– إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، وإدارة تقويمات المديرين التنفيذيين وإعداد الاجتماعات وإعداد محاضر الاجتماعات لخطط العمل.

– إعداد البيانات المالية والتقارير والمذكرات وخطابات الفواتير والمستندات الأخرى. تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.

– تنسيق المعلومات للاتصال الداخلي والخارجي – المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والتقارير وتنظيم وصيانة نظام الملفات المكتبية.

– تقديم الدعم الإداري العام من خلال البحث وإدارة البيانات لإعداد الوثائق لمراجعتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمديرين التنفيذيين.

– استخدم برامج متنوعة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج العروض التقديمية.

2 – مدير “DevOps”.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ولا يتطلب خبرة مسبقة.

* الوصف الوظيفي:

– قيادة إنشاء وتنفيذ إجراءات عمليات التنمية والسياسات والاستراتيجيات عبر SPL.

– الإشراف على غرس الحلول ونشرها وتكاملها ، وضمان التسليم الناجح والجودة العالية والاستدامة للحلول التقنية.

– قيادة عملية توفير الخبرة الفنية أثناء التحديد والتصميم المعماري وتطوير حلول البنية التحتية الحالية والجديدة لدعم الاحتياجات التكنولوجية للمنظمة.

– إدارة وتوجيه توفير وصيانة التقنيات المناسبة والتأكد من أنها متسقة ومتوافقة مع متطلبات واستراتيجيات العمل.

– قيادة تبني التقنيات الجديدة ، لتعزيز تجربة العملاء من خلال الدعم الأمثل ، مع ضمان توافق حلول تكنولوجيا المعلومات مع معايير الصناعة.

* التقدم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

1 – مساعد تنفيذي (اضغط هنا).

2 – مدير DevOps (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الشروط ورابط التقديم.. “سبل” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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