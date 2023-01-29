شركة طيران بريطانية شهيرة تلغي رحلاتها بشكل مفاجئ بعد إعلان إفلاسها

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة الطيران البريطانية “فلايبي” إيقاف جميع خدماتها وإلغاء جميع الرحلات حسبما ذكرت السلطات، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أمس.

وقال بول سميث مدير شؤون المستهلكين في هيئة الطيران المدني، “دائما ما يبعث إخضاع شركة طيران للإشراف الإداري – أي الإفلاس – على الحزن ونعلم أن قرار (فلايبي) بوقف الخدمات سيكون محزنا لجميع موظفيها وعملائها”.

إعلان الإفلاس

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أشهر إفلاسها بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في خسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا مصاعب مالية.

وشركة”فلايبي” هي أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.

ولم تنجح الشركة التي كانت توظف نحو ألفي شخص في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات “كونيكت إيروايز” عليها، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية.

وجاء تفشي فيروس كورونا ليشل شركات الطيران في العالم ويسدد الضربة القاضية لـ “فلايبي” ويسرع انهيارها.

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