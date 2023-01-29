تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة بدءا من الغد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع –بمشيئة الله تعالى- حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من الغد وحتى الجمعة المقبل.

تقلبات جوية على معظم الأنحاء

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن يشهد طقس هذا الأسبوع تقلبات جوية على معظم الأنحاء، تكون على النحو التالي:

1 – الحالة الأولى، وتشمل:

* نوع الحالة: “نشاط للرياح السطحية”.

* الأيام: من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.

* المناطق المتأثرة: ” حائل وتبوك والجوف والرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة”.

* الظواهر المصاحبة، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم في الساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية، مع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة، تصل إلى أكثر من مترين ونصف.

2 – الحالة الثانية:

* نوع الحالة: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

* الأيام: من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء.

* المناطق المتأثرة:

– الحدود الشمالية، وتشمل “رفحاء وعرعر وطريف”.

– الجوف، وتشمل “سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل”.

– تبوك، وتشمل ” حقل والوجه وضباء وأملج ونيوم وشرما وتيماء”.

– حائل، وتشمل ” بقعاء والغزالة الشنان ومعظم محافظات المنطقة”.

– القصيم، وتشمل ” بريدة وعنيزة والرس ومعظم محافظات المنطقة”.

– الشرقية، وتشمل” حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا”

– المدينة المنورة، وتشمل ” العيص وبدر وينبع والعلا وخيبر والمهد ووادي الفرع والحناكية”.

* الظواهر المصاحبة:

1 – جريان السيول.

2 – تساقط البرد.

3 – تدني في الرؤية الأفقية.

4 – تيارات هابطة نشطة السرعة.

3 – الحالة الثالثة:

وأوضح مركز الأرصاد أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع من الأربعاء وحتى الخميس، على مناطق، ” تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة ” من صفر لـ 4″ درجة مئوية، و “القصيم والرياض وشملا المنطقة الشرقية من ” 4 لـ 7″ درجات مئوية، مشيرًا إلى أنه يتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وجبل اللوز وعلقان والظهر، من الأربعاء وحتى الخميس.