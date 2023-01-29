4 خطوات لشطب السجل التجاري للشركات

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أعلنت وزارة التجارة عن خطوات شطب السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمساهمة المبسطة.

4 خطوات للشطب

وفيما يلي الخطوات الأربعة لشطب السجل التجاري للشركات:

1- الدخول على الخدمة e.mc.gov.sa

2- تعبئة النموذج وتقديم الطلب

3- اعتماد الطلب

4- شطب السجل التجاري

تحول المؤسسة إلى شركة

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة خطوات تحوّل المؤسسة إلى شركة، مبينة أنواع الشركات التي تشتمل: ذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة.

وأفادت “التجارة” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بأن هناك:

4 خطوات لتحويل المؤسسة إلى شركة

1- الدخول إلى الخدمة ( هنا )

2- اختيار خدمة تحول من مؤسسة إلى شركة وتعبئة البيانات

3- موافقة الأطراف

4- النشر وإصدار عقد الشركة والسجل التجاري إلكترونيا

آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

أوضحت وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، ويأتي ذلك امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه.

وذكرت الوزارة والهيئة أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات الجديد والمتضمن في البند (ثالثاً) منه: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه.

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