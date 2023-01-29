4 خطوات لشطب السجل التجاري للشركات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة عن خطوات شطب السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمساهمة المبسطة.
4 خطوات للشطب
وفيما يلي الخطوات الأربعة لشطب السجل التجاري للشركات:
1- الدخول على الخدمة e.mc.gov.sa
2- تعبئة النموذج وتقديم الطلب
3- اعتماد الطلب
4- شطب السجل التجاري
تحول المؤسسة إلى شركة
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة خطوات تحوّل المؤسسة إلى شركة، مبينة أنواع الشركات التي تشتمل: ذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة.
وأفادت “التجارة” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بأن هناك:
4 خطوات لتحويل المؤسسة إلى شركة
1- الدخول إلى الخدمة ( هنا )
2- اختيار خدمة تحول من مؤسسة إلى شركة وتعبئة البيانات
3- موافقة الأطراف
4- النشر وإصدار عقد الشركة والسجل التجاري إلكترونيا
آلية تطبيق نظام الشركات الجديد
بعد إقرار نظام الشركات الجديد.. 4 خطوات لتحويل مؤسسة إلى شركة
تعرف على خطوات شطب السجل التجاري، للشركات:
▫️ ذات المسؤولية المحدودة.
▫️ التضامن.
▫️ التوصية البسيطة.
▫️ المساهمة.
▫️ المساهمة المبسطة.
عبر: https://t.co/od9wmz47Xh
#نظام_الشركات_الجديد pic.twitter.com/FpXgUyOQY3
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 29, 2023