تحذير عاجل.. استدعاء 8 آلاف سيارة لاحتمالية نشوب حريق

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن قرار عاجل باستدعاء 8 آلاف و388 سيارة “لكزس” من طرازات مختلفة بالمملكة، بسبب عيوب تصنيع قد تؤدي إلى اشتعال النار فيها.

وقالت، إن قرارات الاستدعاء تشمل سيارات لكزس “GS / IS / RC، والتي تم تصنيعها خلال الفترة ما بين 🗓 2012 – 2019، بسبب خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

وأضافت أنه يمكن الرجوع إلى شركة عبداللطيف جميل عبر الرقم: 8001220022

اقرأ أيضًا:

“نيسان” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. و10 مميزات حصرية

وفيما يلي تفاصيل الاستدعاءات:

لكزس GS

4566

سنة الموديل 2012 – 2019

السبب: خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال

الإجراء: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls-sa

لكزس RC

سنة الموديل 2014 – 2019

315 سيارة

السبب: خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال

الإجراء: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls-sa

اقرأ أيضًا:

“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)

لكزس IS

سنة الموديل 2012 – 2019

3507 سيارة

السبب: خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال

الإجراء: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls-sa