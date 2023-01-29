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تحذير عاجل.. استدعاء 8 آلاف سيارة لاحتمالية نشوب حريق

تحذير عاجل.. استدعاء 8 آلاف سيارة لاحتمالية نشوب حريق

تحذير عاجل.. استدعاء 8 آلاف سيارة لاحتمالية نشوب حريق
٠٢:٢٥:١٤ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن قرار عاجل باستدعاء 8 آلاف و388 سيارة “لكزس” من طرازات مختلفة بالمملكة، بسبب عيوب تصنيع قد تؤدي إلى اشتعال النار فيها.

وقالت، إن قرارات الاستدعاء تشمل سيارات لكزس “GS / IS / RC، والتي تم تصنيعها خلال الفترة ما بين 🗓 2012 – 2019، بسبب خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

وأضافت أنه يمكن الرجوع إلى شركة عبداللطيف جميل عبر الرقم: 8001220022

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وفيما يلي تفاصيل الاستدعاءات:

لكزس GS

4566
سنة الموديل 2012 – 2019
السبب: خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال
الإجراء: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls-sa

لكزس RC

سنة الموديل 2014 – 2019
315 سيارة

السبب: خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال
الإجراء: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls-sa

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لكزس IS

سنة الموديل 2012 – 2019
3507 سيارة

السبب: خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال
الإجراء: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls-sa

الكلمات الدلالية:
تصميم فلنجة أنبوب التنفيس خزان الوقود سيارات لكزس GS / IS / RC طرق الرياض نشوب حريق

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