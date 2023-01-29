الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل.. استدعاء 8 آلاف سيارة لاحتمالية نشوف حريق
عاجل.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير
شاهد: انهيار صخري في “الريث” ونجاة عدد من قائدي المركبات
رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية
تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.. تعرف عليها
عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف البرنامج بعد شهرين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير

عاجل.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير

عاجل.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير
٠٢:٢٥:٠١ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ “9 فبراير” ،وهو ما يعني صرف الدعم في هذا الموعد.

وأوضح خلال رد حساب المستفيدين في “تويتر”، على أحد الأسئلة، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

هل خبر توقف البرنامج بعد شهرين صحيح؟

في الوقت نفسه أكد البرنامج أنه لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم المستحق للمواطنين، وذلك خلال رده على سؤال أحد المستفيدين قال فيه :” هل خبر توقف حساب المواطن بعد شهرين صحيح؟”.

وقال الحساب ردًا على السؤال: “أهلا بك، البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط، (اضغط هنا).

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف البرنامج بعد شهرين

حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة غير مؤهل

توضيح من حساب المواطن لمن تقدم بطلب قبل 10 يناير أو غيّر الآيبان

تنبيه مهم من ;حساب المواطن بخصوص الحصول على الدفعات المؤجلة

كم مبلغ الدعم المستحق للأم و٣ تابعين؟ حساب المواطن يُجيب

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1444 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
إصابة 39 إيرانيا في انفجار سوق طهران

إصابة 39 إيرانيا في انفجار سوق طهران

٠٧:٠٣ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١٦
تقرير حقوقي يوثق مقتل 13 ألف شخص تحت التعذيب في سوريا

تقرير حقوقي يوثق مقتل 13 ألف شخص تحت التعذيب في سوريا

١٢:١٨ ص، السبت، ٠١ يوليو ٢٠١٧
«العمل» تمدد طرح مسودة «توظيف النساء في المصانع»

«العمل» تمدد طرح مسودة «توظيف النساء في المصانع»

٠٤:٥٨ م، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠١٦
كوارث الخزانات المفتوحة توقف مكاتب «الخدمات البلدية» بجدة

كوارث الخزانات المفتوحة توقف مكاتب «الخدمات البلدية» بجدة

٠٢:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *