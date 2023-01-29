شاهد: انهيار صخري في “الريث” ونجاة عدد من قائدي المركبات

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو انهيار صخري على طريق الجبل الأسود بالريث ما أدى لغلق الطريق بشكل كامل.

وكشفت مصادر عن نجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة وعدم وقوع أي إصابات بين مرتادي الطريق.

نجاة مواطن

وفي سياق متصل، نجا مواطن – في وقت سابق – من انهيار صخري مفاجئ في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، بعد هطول أمطار على المنطقة.

وقال المواطن، في المقطع: “اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. كل شيء يعوض والحديد يعوض.. أهم شيء سلامة الإنسان”.

وأضاف المواطن : “خلال دقيقتين المكان كله طاح، والسيارة كانت هنا.. والصخور زحزحتها لقرابة المترين، الحمد لله على كل حال.. الله لطف بينا”.

طريق الملك خالد

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار صخري بطريق الملك خالد (طريق الحزام) بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان.

وأظهر مقطع الفيديو الانهيار وتساقط الصخور بجانب الطريق، بعد لحظات من عبور مركبة قبيل الانهيار بثوانٍ معدودة.

وتفاعل مغردون على تويتر مع المشهد ووصفوه بـ”لطف الله” بقائد السيارة، بعدما نجّاه من موت محقق.

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