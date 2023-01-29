الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية
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رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية

رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية

رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية
٠٢:٢٠:٢١ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمة «تحضير أطراف الدعوى» للجلسات المرئية عبر التقاضي الإلكتروني، وذلك لتعزيز جودة خدمة المستفيدين وحماية حقوق المتقاضين.

خطوات التحضير

  • ستعمل الخدمة عبر إرسال رسالة نصية SMS بموعد الجلسة للمتقاضين
  • يتم تسجيل الدخول عبر بوابة «ناجز»
  • الدخول على تبويب «القضاء»
  • اختيار القضية والدخول على الجلسة
  • تسجيل الحضور والحصول على رابط الجلسة

وبينت الوزارة أنه يمكن تسجيل الحضور للجلسة قبل موعد انعقادها بـ15 دقيقة ولن يسمح بالدخول قبل هذه الفترة، كما يمكن تسجيل الحضور للأطراف المسجلين في القضية، ولا يمكن إلغاء الحضور بعد تأكيد التحضير عبر بوابة «ناجز».

وشددت الوزارة على مضيها نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية والتي بلغت أكثر من 150 خدمة متاحة الآن من خلال بوابة «ناجز» على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ بهدف رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

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