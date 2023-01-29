عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف البرنامج بعد شهرين

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن”، حقيقة ما تردد عن وقفه بعد شهرين من الآن، وذلك في سياق رده على استفسار لأحد المستفيدين عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع “تويتر”.

وجاء في نص السؤال: “أخوي الكريم حساب المواطن راح ينتهي بعد شهرين أو مستمر لأن العقد لدي بينتهي 30/03 فهل راح ينتهي أو أجدد العقد؟”.

ورد “حساب المواطن” بأن “البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.