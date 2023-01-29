توضيح هام من “الجوازات” بشأن تأشيرة الزيارة العائلية

جاء ذلك ردًا على استفسار حول حصول عامل على خروج نهائي، وتجاوز الفترة المسموح له 60 يومًا، وانتهت إقامته، هل يحق له إلغاء الخروج علمًا أنه لم يخرج منذ أكثر من حمسة أشهر، وتقدم كفيله بشكوى في رواتب انتهت لصالحه فهل يحق له إلغاء الخروج النهائي؟

فترة صلاحية التأشيرة

وقالت “الجوازات” في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

ويجب أن تجدد الإقامة سنويًا أو كل سنتين أو أكثر حسب النظام المعمول به، ويمكن أن تبدأ من ثلاثة أشهر إلى سنة فقط، وإذا انتهت المدة المحددة لتجديد الإقامة ولم يتم تجديدها يتعرض المقيم للمساءلة القانونية، وتفرض عقوبات عليه، تشمل الترحيل أو السجن وغرامة مالية معينة.