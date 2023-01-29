بسبب رسالة واتساب.. امرأة تطالب شقيقها بـ 200 ألف درهم

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة العين الإماراتية، حادثة غريبة من نوعها، حيث طالبت سيدة، شقيقها بمبلغ 200 ألف درهم بسبب رسالة على تطبيق واتساب.

وحسب موقع” الإمارات اليوم”، فقد أيدت محكمة استئناف العين حكماً قضى برفض دعوى امرأة اتهمت شقيقها بإفساد علاقتها بأسرتها.

وفي التفاصيل، أقامت المرأة الدعوى، مطالبة بإلزام المدعى عليه “شقيقها” بأن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضًا عن أضرار تسبب لها بها.

تتهم شقيقها بإساءة الأدب لها على قروب العائلة

وأكدت السيدة، أن شقيقها أساء لها على قروب العائلة في تطبيق واتس أب، وتسبب في قطع الصلة بينها وبين بعض أفراد العائلة، وقدمت سنداً لدعواها صورة من محادثة هاتفية.

وخلال نظر الدعوى، قرر المدعى عليه عدم وجود ضرر على المدعية، وأن علاقتها ببقية الأسرة مازالت على ما يرام، وتذهب لزيارتهم، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.

وحسب “الإمارات اليوم”، لم ينل الحكم قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وعابت على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أنها تقدمت بالبينة الكتابية، وهي عبارة عن دردشات داخل مجموعة “واتس أب” الأسرة، وهي تتضمن الإساءة لها، والتحريض عليها.

من جانبها، بيّنت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق، وارتأت أن البينات التي قدمتها المستأنفة لا ترقى إلى إثبات الخطأ في حق المستأنف ضده، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.

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