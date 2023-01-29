الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل.. استدعاء 8 آلاف سيارة لاحتمالية نشوب حريق
عاجل.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير
شاهد: انهيار صخري في “الريث” ونجاة عدد من قائدي المركبات
رسميا.. وزير العدل يطلق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية
تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.. تعرف عليها
عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف البرنامج بعد شهرين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بسبب رسالة واتساب.. امرأة تطالب شقيقها بـ 200 ألف درهم

بسبب رسالة واتساب.. امرأة تطالب شقيقها بـ 200 ألف درهم

بسبب رسالة واتساب.. امرأة تطالب شقيقها بـ 200 ألف درهم
٠١:٣٧:٢٦ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة العين الإماراتية، حادثة غريبة من نوعها، حيث طالبت سيدة، شقيقها بمبلغ 200 ألف درهم بسبب رسالة على تطبيق واتساب.

وحسب موقع” الإمارات اليوم”، فقد أيدت محكمة استئناف العين حكماً قضى برفض دعوى امرأة اتهمت شقيقها بإفساد علاقتها بأسرتها.

وفي التفاصيل، أقامت المرأة الدعوى، مطالبة بإلزام المدعى عليه “شقيقها” بأن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضًا عن أضرار تسبب لها بها.

تتهم شقيقها بإساءة الأدب لها على قروب العائلة

وأكدت السيدة، أن شقيقها أساء لها على قروب العائلة في تطبيق واتس أب، وتسبب في قطع الصلة بينها وبين بعض أفراد العائلة، وقدمت سنداً لدعواها صورة من محادثة هاتفية.

وخلال نظر الدعوى، قرر المدعى عليه عدم وجود ضرر على المدعية، وأن علاقتها ببقية الأسرة مازالت على ما يرام، وتذهب لزيارتهم، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.

وحسب “الإمارات اليوم”، لم ينل الحكم قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وعابت على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أنها تقدمت بالبينة الكتابية، وهي عبارة عن دردشات داخل مجموعة “واتس أب” الأسرة، وهي تتضمن الإساءة لها، والتحريض عليها.

من جانبها، بيّنت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق، وارتأت أن البينات التي قدمتها المستأنفة لا ترقى إلى إثبات الخطأ في حق المستأنف ضده، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.

اقرأ أيضًا:

تحذير من حيلة لسرقة حسابك على واتساب وأنت نائم

دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب

الكلمات الدلالية:
الإمارات العين سيدة إماراتية قروب العائلة محكمة العين واتساب

مواد ذات صلة

المزيد
حماس ياباني كبير للاستثمار في السعودية

حماس ياباني كبير للاستثمار في السعودية

٠٢:٣٠ م، السبت، ٠١ أبريل ٢٠١٧
بالفيديو.. قط يتجوّل داخل مختبر مستشفى في مكة

بالفيديو.. قط يتجوّل داخل مختبر مستشفى في مكة

١١:٤٢ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
«الاستئناف» تقضي بتعويض مقيم بهذا المبلغ بعد بلاغ كيدي من جهة عمله

«الاستئناف» تقضي بتعويض مقيم بهذا المبلغ بعد بلاغ كيدي من جهة عمله

٠٩:٣٨ ص، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
وزيرا العمل والنقل يتفقان على آليات لتوطين قطاع الأجرة العامة

وزيرا العمل والنقل يتفقان على آليات لتوطين قطاع الأجرة العامة

٠٥:١٥ م، الأربعاء، ١٧ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *