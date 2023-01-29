لهذا السبب.. قرار بإغلاق عشرات التخصصات في جامعات المملكة

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كشف الدكتور محمد الصالح، الأمين العام لمجلس الجامعات بالمملكة، عن أنه سيتم إغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات لايحتاجها سوق العمل.

وأضاف أن هناك عشرات التخصصات التي سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، وهناك حوالي 70 كلية منتشرة بجميع أنحاء المملكة “فيها تخصصات لايحتاجها سوق العمل” سوف يتم تحويل تخصصاتها إلى تخصصات تطبيقية نوعية.

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إعادة هيكلة الجامعات

وأوضح الصالح أن التحول إلى كليات تطبيقية واحد من مخرجات إعادة هيكلة الجامعات، الذي توقع تطبيقه على غالبية الجامعات بالمملكة بحلول 2025.

وبين أنه سيتم تطبيق نظام الجامعات الجديد على ست جامعات قريبًا، حيث حدد النظام ثلاث جامعات كمرحلة أولى (جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، على أن تبدأ في التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441هــ.

وذكر الأمين العام لمجلس الجامعات، أن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

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تطبيق نظام الجامعات

واعتمد مجلس شؤون الجامعات 23 معيارًا و74 مؤشرًا لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها؛ وفق ثلاث مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، بحسب قوله.

كما تم تشكيل لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية، كما تم تشكيل لجنة ضمت عددًا من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، وجاء الاختيار للجامعات الثلاث بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الصالح في ندوة نظمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية) وذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته الجامعة بالمنطقة الشرقية مؤخرًا، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأضاف أنه قبل عام ونصف تم التنسيق مع الجامعات على أن تقوم الجامعات بالهيكلة الشاملة لجميع التخصصات الموجودة في جامعات المملكة (27 جامعة) حيث ستظهر النتائج قريبًا بعد الاجتماع المرتقب مع رؤساء الجامعات لمناقشة هذه الهياكل التي تم الانتهاء مع مجلس شؤون الجامعات، بما يحقق بعدًا آخر في التعليم والتوظيف وإزالة الفجوة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات.