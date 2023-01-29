بقوة 6.3 ريختر.. زلزال يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران

تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، أجزاء من دول باكستان والهند وأفغانستان وإيران، بمناطق حدودية مختلفة.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا في جمهورية طاجيكستان.

الزلزال شعر به سكان إسلام آباد

وأضافت أن سكان الشطر الشمالي من باكستان شعروا، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، مؤكدة أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية

يأتي هذا بعد أيام من زلزال قوي تعرضت له الأجزاء الشمالية من باكستان، بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

زلزال يضرب شمال غرب باكستان

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لعلوم الزلازل أنه تم رصد الزلزال على عمق 190 كيلومترًا وكان مركزه على بُعد 237 كيلومترًا غرب مدينة شيترال الباكستانية، وشعر بالزلزال سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي الباكستاني وأجزاء من أفغانستان.

ونهاية العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية الغربية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لعلوم الزلازل أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 94 كيلومتراً وكان مركزه على بُعد 29 كيلومترًا من مدينة “أسمار” بأفغانستان.

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