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انتخاب “الحويزي” رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
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انتخاب “الحويزي” رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية

انتخاب “الحويزي” رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية

انتخاب “الحويزي” رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
١٢:٥٩:٥١ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن اتحاد الغرف السعودية انتخاب حسن بن معجب الحويزي رئيسًا للاتحاد، وكل من بدر بن سليمان الرزيزاء نائب أول وافايز بن ذعار الحربي نائب ثاني للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026م.

وأجريت الانتخابات بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، وفق اشتراطات نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية، تحت إشراف من وزارة التجارة، والإدارة القانونية بالاتحاد، بما يضمن التطبيق الصارم للنظام وتحقيق الشفافية والنزاهة.

عدد دورات المجلس

وبلغت عدد دورات مجلس إدارة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1980 بلغت (14) دورة، تولى الرئاسة فيها (17) اسمًا، يمثلون أبرز الأسماء في قطاع المال والأعمال بالمملكة.

ولعب الاتحاد خلال مراحله المختلفة أدوار مهمة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين حول العالم، فضلاً عن إسهامه في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الملحة من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية.

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