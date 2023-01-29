12 علامة على إصابة طفلك بالاكتئاب.. تعرف عليها

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في معظم الأحيان، يتصرف طفلك أو ابنك المراهق كما تتوقع في سنه، لكن حتى الطفل يمكن أن يصاب بالاكتئاب أيضًا، وهناك العديد من العلامات التي يتعين على الوالدين معرفتها.

قالت الدكتورة نيهارا كراوس، استشارية علم النفس الإكلينيكي، ومؤسس الجمعية الخيرية للصحة العقلية للشباب ببريطانيا، لصحيفة “ذا صن”: “كثيرًا ما يُسألون عما إذا كان يمكن بالفعل تشخيص الأطفال والشباب بالاكتئاب السريري. جوابي على هذا السؤال هو نعم؛ لأن الاكتئاب السريري مرض ويمكن أن يبدأ غالبًا في بداية منتصف الطفولة، ويؤثر على حوالي واحد من كل ثمانية أطفال وشباب”.

وأضافت “مع خروجنا من عامين لم يسبق لهما مثيل، ربما يكون صحيحًا أن نقول إن العديد من الشباب يشعرون بالتعب والانخفاض والسلبية”.

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الفرق بين التقلبات والعلامات المبكرة للاكتئاب

إذن كيف يمكن للوالد أن يفرّق بين هذه التقلبات والعلامات المبكرة للاكتئاب؟

قد يكون التعرّف على شخص ما يعاني من الاكتئاب أمرًا صعبًا، بغض النظر عما إذا كان طفلاً أو بالغًا، لأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية لاينخرطون في البكاء ليعلنوا أنهم مكتئبون، فقد يظهرون في صورة طبيعية تمامًا.

“بالنسبة لأحد الوالدين، ليس من السهل تحديد العلامات لأن الشعور بالاكتئاب لا يعني تلقائيًا أن الأطفال أو الشباب سوف ينظرون إلى الأسفل أو الحزن”، كما تقول الدكتورة نيهارا كراوس.

“يجب دائمًا تشخيص اكتئاب الطفولة أو المراهقين من قبل متخصص مؤهل بشكل مناسب، حيث لا تظهر جميع الأعراض الموصوفة لدى جميع الشباب. في الواقع، سيظهر العديد من الأعراض المختلفة في أماكن مختلفة”، وفق قولها.

لا يوجد طفل متماثل، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة للاكتئاب التي يجب الانتباه لها تتمحور حول شعور عام بالحزن واليأس.

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العلامات والأعراض الـ 12 للاكتئاب

-البكاء المستمر أو الحزن.

-اليأس.

-تغييرات روتين النوم.

-تغيرات الأكل.

-الإعياء.

-الشكوى من الألم.

-الانسحاب من الأنشطة التي يستمتعون بها والتواصل الاجتماعي.

-إظهار المواقف السلبية تجاه الواجبات المدرسية.

-صعوبة في التركيز.

-الدافع الضعيف.

-زيادة في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وإيذاء النفس والتفكير في الموت أو الانتحار.

-السلوكيات المهدئة للذات، مثل الألعاب.

لكن هناك بعض الأعراض التي من الصعب اكتشافها، حيث يمكن أن تبدو طبيعية بالنسبة لمعظم المراهقين – لا سيما الانسحاب إلى سلوكيات تهدئة الذات، “غالبًا ما تكون الأنشطة أو الألعاب عبر الإنترنت حيث يمكنهم تجنب مواجهة الواقع”، كما توضح الدكتورة كراوس.

“قد يكون من الصعب فصل هذا بشكل خاص عن السلوك العام للمراهقين عبر الإنترنت والذي يمكن أن يكون مفرطًا”، بحسب تحذيرها:

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

يحدث الاكتئاب بسبب عدد من العوامل المتعلقة بالبيئة وعلم الوراثة وأحداث الحياة وعادات نمط الحياة. لكن في بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح على الإطلاق لماذا قد ينتهي الأمر بشخص ما معاناة هذه الحالة.

يقول الدكتور كراوس إن التاريخ العائلي للاكتئاب قد يؤهب الطفل.

وتشمل العوامل الأخرى “أي أحداث حياتية كبرى (على سبيل المثال، طلاق أحد الوالدين) أو فجيعة غير متوقعة أو كبيرة”.

يمكن أن يتطور التنمر أو الصدمة أو الصحة البدنية السيئة أيضًا إلى اكتئاب.

ما الذي ينبغي عمله؟

إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بالاكتئاب، فماذا بعد؟

تقول الدكتور كراوس: “إذا كنت قلقًا، فإن الخطوة الأولى هي زيارة طبيبك لتقييم الحالة البدنية وكذلك الحالة العقلية.”

وأوضحت أن الشيء الإيجابي الذي يجب تذكره هو أن الاكتئاب يتم علاجه بشكل فعال بمجرد تشخيصه.

عادة ما يشمل العلاج “علاجات نقاش فردية أو عائلية وأدوية في بعض الأحيان”، و”التمارين المنتظمة فعالة في تنظيم الاكتئاب الخفيف واتباع خطة الأكل الصحي والنوم الكافي يجب أن يكون كل ذلك جزءًا من خطة العلاج”، بحسب الدكتورة كراوس.

وقالت: “إنها تستخدم أسلوبًا يسمى علاج التنشيط السلوكي (BAT) والذي يساعد على تحديد أهداف لبدء القيام بأشياء تقدرها من أجل المساعدة في كسر الحلقة المفرغة من السلوكيات الاكتئابية للعودة إلى المسار الصحيح”.