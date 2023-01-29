الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بـ 40 مليون ريال
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تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بـ 40 مليون ريال

تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بـ 40 مليون ريال

تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بـ 40 مليون ريال
٠١:٠١:٢٢ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي الانتهاء من تنفيذ مشروعين لشبكات الصرف الصحي في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بمرحلتيه الثانية والثالثة، بتكلفة إجمالية تزيد عن (40) مليون ريال.

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4 أهداف لمشروعي الصرف الصحي

وأكدت الشركة أنها تهدف إلى زيادة نسبة التغطية، وتوفير خدمات الصرف الصحي، ورفع الضرر البيئي عن (8) أحياء بمحافظة رجال ألمع، وتحسين ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

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تنفيذ 42 كيلو متر خطوط وشبكات

وأوضحت أن المشروعين تضمنا تنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها الاجمالية أكثر من (42) كيلو متر طولي، حيث تم تنفيذ أكثر من (28) كم طولي في المرحلة الثانية، فيما بلغت أطوال الشبكة المنفذة في المرحلة الثالثة أكثر من (14) كم طولي.

ودعت الشركة العملاء في أحياء الجرف، والمندر، والرصعة، والقران، والشعبين، وشصعة، وضاحية، وعثالف ،بمحافظة رجال ألمع للتقدم لطلب الخدمة والارتفاق بخدمة الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.

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