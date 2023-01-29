مجددًا.. شرطة نيويورك تقتل مواطنًا وتظاهرات غاضبة في الشوارع

تواصل – وكالات:

اندلعت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، تنديدًا بمقتل مواطن أسود على خمسة أفراد من الشرطة.

مقتل رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا

وحسب وسائل إعلام محلي، فقد شارك عدة مئات من الأشخاص في مدينة نيويورك في مظاهرة لدعم تاير نيكولز، رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا، تعرض للضرب حتى الموت على أيدي خمسة من ضباط شرطة ممفيس.

تاير نيكولز تعرض للضرب على يد الشرطة

واجتاحت موجة الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد أن نشرت سلطات ممفيس مقطع فيديو يظهر تعرض تاير نيكولز للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة ثلاث دقائق، حيث لقي حتفه بعدها بثلاثة أيام في المستشفى.

ووفقًا لـ “سبوتنيك”، فقد تظاهر المئات في شوارع مانهاتن بشكل سلمي ولم يتم إجراء أي اعتقالات، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “سيكون العالم أفضل لو لم تسئ الشرطة استخدام القوة”، و”العدالة لتاير نيكولز”.

الشرطة تؤكد فصل الضباط الخمسة

من ناحيتها، أعلنت شرطة الولاية، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص في مظاهرة أقيمت في نيويورك لدعم نيكولز، مؤكدة أنه تم فصل الضباط الخمسة، ” تاداريوس بين، وديمتريوس هالي، وديزموند ميلز جونيور، وإيميت مارتن الثالث، وجوستين سميث”، مشيرة غلى أنه تم احتجازهم، وأن كل منهم وجهت له تهم، مثل:

1 – الاعتداء.

2 – الاختطاف.

3 – القمع الرسمي.

4 – سوء السلوك الرسمي.

5 – القتل العمد من الدرجة الثانية.

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