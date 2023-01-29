خبيرة تغذية: 5 أشياء لا تخبري بها طفلك أبدًا

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قد يبدو إقناع الأطفال بتناول طعام بعينه، أو الابتعاد عن طعام غير مفيد له، مسألة شاقة وصعبة على الوالدين، لذا حذرت خبيرة تغذية من أننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بطعامهم.

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5 أشياء تتعلق بالعادات الغذائية للأطفال

ونصحت أخصائية التغذية كيت، بعدم إخبار الأطفال بخمسة أشياء عندما يتعلق الأمر بعاداتهم الغذائية، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

1-لا تضع لطفلك تحت أي ظرف من الظروف نظامًا غذائيًا، أو تخبره بأنه بحاجة إلى إنقاص وزنه.

2- لا تخبره بأنه بحاجة لأن يتبع نظامًا غذائيًا من أجل فقدان الوزن.

3-لا تسمِ الأطعمة الجيدة أو السيئة، الصحية أو غير الصحية.

4- لا تجسد طفلك في شخصك أو أي شخص آخر.

5- لا تجبر طفلك أبدًا على إنهاء كل الطعام في طبقه، أو تقيد الطعام عندما يخبرك بأنه جائع.

وأضافت أخصائية التغذية التي لم تنجب بعد، أنه إذا أتى طفلها ذات يوم وقال لها إنه “يشعر بالسمنة” فسوف تستجيب بفضول،”أتساءل لماذا قد يفكرون في ذلك، ولماذا قد يشعرون بذلك ويدعمون مشاعرهم، دون التلميح إلى أن السمنة أمر سيء، لأنه ليس كذلك”.

وتابعت: “سأشجع وأعزز لطفلي أنه يعرف جسده بشكل أفضل ويمكنه أن يثق بنفسه حول قوائم انتظار الجوع والامتلاء”.

وجاءت النصائح في ضوء التوصيات الجديدة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وقالت أخصائية التغذية إنها شعرت “بالاشمئزاز” من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تعالج سمنة الأطفال بالأدوية والجراحة. وأضافت: “الأجساد ليست شيئًا يجب” إصلاحه”، خاصة مع مثل هذه التدخلات الخطيرة في مثل هذه المرحلة الفتية من التطور”.

وفي العقود الثلاثة الماضية، تضاعفت مستويات بدانة الأطفال في الولايات المتحدة ثلاث مرات، حسب خبراء بجامعة هارفارد. ويعاني واحد من كل ستة أطفال من السمنة، وواحد من كل ثلاثة من زيادة الوزن.

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5 أشياء على الآباء القيام بها

وتوصي هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا بأنه إذا كان الطفل يعاني من زيادة الوزن، فهناك خمسة أشياء على الآباء القيام بها:

-كن قدوة جيدة.

-شجعه على ممارسة النشاط البدني 60 دقيقة، وحتى عدة ساعات في اليوم.

-احتفظ بأجزاء صغيرة الحجم.

-تناول وجبات صحية ومشروبات ووجبات خفيفة.

-قضاء وقت أقل أمام الشاشة والمزيد من النوم.

مع ذلك، تنص الإرشادات الطبية على أنه إذا كان الطفل يعاني من مشكلة طبية، فقد يتسبب ذلك بمشاكل في وزنه.