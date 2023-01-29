ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عسير

تواصل – واس:

أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة في منطقة عسير أنه تمكن من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضح المركز، أنه تمكن في محافظة سراة عبيدة في منطقة عسير من ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأكد في بيان له، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص لتتولى التحقيقات.

ضبط مواطنة ومواطن لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة

وقبل أساببع، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير على مواطنة لنقلها مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومواطن لإيوائه في شقة مستأجرة من قبله 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، ومن نقل وآوى إلى النيابة العامة.

غرامة مالية تصل إلى مليون ريال

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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