“أفضل سفير” أمينًا لمجلس التعاون الجديد.. من هو جاسم البديوي؟

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اعتبارًا من الأول من فبراير، سيشغل الدبلوماسي الكويتي جاسم البديوي، منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليحي، بعد موافقة الدول الأعضاء بالمجلس في الشهر الماضي على احتفاظ الكويت بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية، اعتبارًا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير الجاري.

والسفير البديوي هو أحد أبرز الدبلوماسيين الكويتيين، وقد تقلد العديد من المناصب وشغل العديد من الوظائف على مدار مسيرته الطويلة من العمل بالسلك الدبلوماسي.

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والبديوي من مواليد مدينة الكويت، حصل على البكالوريوس من جامعة يوتا في عام 1991، وعلى دبلوم الدراسات الدبلوماسية في عام 1993، من جامعة أكسفورد.

تقلد العديد من المناصب كان آخرها عمله سفيرًا لبلاده لدى الولايات المتحدة الذي تقلّده في أغسطس 2022.

محطات العمل الدبلوماسي:

1992.. عُين ملحقًا دبلوماسيًا في وزارة الخارجية، في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

1993.. حصل على دبلوم الدراسات الدبلوماسية من جامعة أكسفورد.

2001.. عمل لدى سفارة الكويت في الأمم المتحدة.

2004.. ترقى من سكرتير ثان إلى سكرتير أول.

2007.. تقلد منصب مستشار عام في البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة.

2011.. ترقى إلى منصب نائب رئيس البعثة.

2013 – 2016.. شغل منصب سفير الكويت لدى جمهورية كوريا.

2016 – 2022.. شغل منصب رئيس بعثة الكويت في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا.

أغسطس 2022.. شغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة.