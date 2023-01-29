“مرض قاتل”.. لهذا يحذر الأطباء من خطر تقبيل الأطفال الصغار

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من العادات التي يحذر من خطرها الأطباء، عادة تقبيل الأطفال الصغار، ولا يقتصر مصدر الخطر على الأشخاص الغرباء فحسب، بل يشمل كذلك أفراد الأسرة.

وقدمت المسعفة الأولى نيكي جوركوتز، مجموعة من النصائح والتوصيات الطبية عبر إحدى الحسابات الطبية المتخصصة على تطبيق “إنستجرام” بعد أن نشرت صورة لطفلة أصيبت بفيروس الهربس البسيط – HSV (فيروس قرحة البرد)، والذي يمكن أن يهدد حياة الأطفال.

وتتضمن النصائح:

-على الرغم من أن الجميع يرغب في تقبيل طفلك، إلا أنه من الأفضل أن تطلب من الأصدقاء وأفراد الأسرة عدم القيام بذلك.

-ما يبدو أنه شيء غير مهم بالنسبة إلى شخص بالغ يمكن أن يهدد حياة الطفل الصغير، نظرًا لأن الشخص البالغ الذي يحمل فيروس الهربس البسيط يمكن أن ينشره، حتى بدون أعراض أو قرحة برد نشطة.

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نوعان من الفيروسات:

-النوع الأول يؤدي إلى ظهور تقرحات وبثور في الفم والعينين والشفتين وعلى الجلد.

وهذا مرض شديد العدوى وينتشر عادة من الفم إلى الفم أو من الفم إلى الجلد. ويمكن للبالغين “أن ينشروا ” الفيروس دون علمهم، وبمجرد الإصابة بفيروس الهربس البسيط، فإنك تحمله مدى الحياة”.

النوع الثاني هو من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وهناك احتمال أن ينتقل إلى الطفل إذا كانت الآفات موجودة أثناء الولادة المهبلية دون تحضير مناسب.

وكلا النوعين من فيروس الهربس البسيط يمكن أن يصيب الأطفال بمرض خطير، وفي الحالات الشديدة يتسبب في الوفاة.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي المرض إلى التهاب في الدماغ ويمكن أن يصيب أجزاء متعددة من الجسم في وقت واحد.

ويمكن أن يسبب أعراضًا تشمل الجهاز العصبي المركزي، حيث من المحتمل أن يعاني الأطفال الأكبر سنًا من مرض وألم شديد، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن حوالي نصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الهربس التناسلي، إلى جانب عدة مليارات يعانون من عدوى هربس الفم.

وعلاوة على ذلك، هناك فيروسات أخرى تنتقل إلى الأطفال عن طريق التقبيل، مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروسات الأنفية والفيروسات الغدية والسعال الديكي واليدين والقدم والفم وجدري الماء، يمكن أن تنتشر جميعها عن طريق الاتصال الوثيق.

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علامات فيروس الهربس البسيط

-الأعراض يمكن أن تبدأ في غضون 2-20 يومًا بعد التعرض للفيروس.

-سيلاحظ في الأطفال الصغار حكة مؤلمة أو متهيجة أو محترقة أو وخز في الجلد

-ظهور بثور حول الفم أو الجلد أو حول / في العينين ، والتي قد تتطور إلى قروح مفتوحة

-الخمول

-التغذية السيئة.

-الحمى.

-الضائقة التنفسية.

-نوبات حبس النفس.

-النوبات.