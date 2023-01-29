“بحيلة جديدة وغريبة”.. امرأة تستولي على 185 ألف درهم من رجل بالإمارات

تواصل – فريق التحرير:

لجأت امرأة إلى حيلة جديدة وغريبة من نوعها للنصب على شخص من جنسية عربية يعيش بالإمارات، وتمكنت من الحصول منه على 185 ألف درهم.

وفي التفاصيل، تعرفت المرأة على الرجل عبر تطبيق «إنستجرام»، وأقنعته بأنها تمتلك ثروة “عبارة عن 18 سبيكة ذهبية” موجودة في دولة إفريقية، وتحتاج إلى 50 ألف درهم لتخليصها جمركيًا ووعدته بمنحه ثماني سبائك منها، إذا شاركها في تأمين المبلغ.

وبحسب “الإمارات اليوم” ، اقتنع الرجل بقصة المرأة و بدأ بتحويل المبلغ لها على دفعات، وحين أدرك أنه وقع ضحية احتيال، أبلغ الشرطة عن الواقعة، وقبض على الشخص الذي تسلم منه النقود.

واعترف المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تسلم النقود من المجني عليه، لكنه نفى وجود أي علاقة له، من قريب أو بعيد، بأي عملية احتيال،

الإفراج عن المتهم

وذكر الشاكي في تحقيقات النيابة العامة أنه لا تربطه أي علاقة مع المتهم، ولم يكن يعرفه قبل الواقعة، لافتاً إلى عدم وجود خلافات سابقة بينهما.

واقتنعت المحكمة ببراءة المتهم وتم الإفراج عنه فيما لم يتم التوصل إلى المرأة المجهولة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: المجني عليه سلم أمواله بإرادته، ولم يرغمه أحد على ذلك، ولا دليل على صدق قناعته بأن المتهم كان جزءًا من عملية التلاعب به، ومن ثم قضت ببراءته.

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