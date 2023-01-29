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أعلاها 32 وأقلها 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
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أعلاها 32 وأقلها 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أعلاها 32 وأقلها 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أعلاها 32 وأقلها 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١١:١٠:٣٨ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع اليوم، انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة وجدة والقنفذة، و31 في جازان ويتبع، و30 درجة في الوجه، و28 درجة في المدينة المنورة و22 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: الصمان 6 درجات مئوية، وطريف والمجمعة والدهناء والتنهات 7 درجات، والرياض وحفر الباطن والقريات والخرج 8، والدوادمي ونجران وعرعر وبريدة والأحساء 9، و10 درجات في سكاكا وتبوك والدمام.

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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف في تقريره أن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

رياح نشطة وأتربة مثارة على الجوف والحدود الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ 6 صباحًا وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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