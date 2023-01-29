5 علامات في الأصابع تكشف عن الإصابة بالسكري

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في معظم الحالات، يمكن أن تسبب الأصابة بمرض السكري أعراضًا مثل العطش الشديد والحاجة إلى التبول كثيرًا والتعب، لكن هناك علامات تحذير قد تظهر أيضًا على الأظافر.

قالت الطبيبة البريطانية سارة وايت لصحيفة “ذا صن”، إن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى التهابات الأظافر ونقاط الضعف، ودعت إلى الانتباه لتلك الأعراض التي قد يعاني منها البعض.

وحذرت الدكتورة وايت من أن التغييرات التي تطرأ على الأظافر قد تكون علامة على ضعف السيطرة على مرض السكري، وبدون التدخل المبكر، قد يكون من المحتمل حدوث مزيد من المضاعفات الصحية.

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اصفرار الأظافر

تظهر الأبحاث أن مرض السكري يمكن أن يؤثر على البروتينات في الأظافر، بسبب زيادة معدل عملية تسمى الارتباط بالجليكوزيل، مما يتسبب في اصفرار الأظافر.

وقالت الدكتورة وايت: “إذا تغير لون أظافرك، فقد يعني ذلك أنك تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو ضعف السيطرة على مرض السكري لبعض الوقت”.

الالتهابات الفطرية

التهابات الأظافر الفطرية شائعة أيضًا لدى مرضى السكري، نظرًا لأن زيادة مستويات الجلوكوز يمكن أن تسبب ضررًا تدريجيًا للأعصاب والأوعية الدموية.

“مع ضعف إمدادات الدم وارتفاع مستويات الجلوكوز، من المرجح أن تنتشر العدوى الفطرية، وفقًا للدكتورة وايت، مضيفة: “ارتفاع مستويات الجلوكوز يعني أيضًا أن أي بكتيريا حول القدم يمكن أن تتطور إلى عدوى بسرعة أكبر”.

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انتقاخ فراش الظفر

قالت الدكتورة وايت إن مرضى السكري يجب أن يفحصوا فراش الأظافر، حيث يمكن أن تظهر عليهم في كثير من الأحيان علامات العدوى.

على سبيل المثال، أشارت إلى أنها يمكن أن تكون منتفخة وحمراء وقد تشعر بألم في قاعدة الظفر أو في القدمين. وتابعت: “إذا وجدت أنك عرضة لتكرار انتفاخ فراش الأظافر أو التهابات الأظافر الفطرية، فتأكد من فحص مستويات السكر في الدم واطلب المشورة الطبية”.

الأظافر الرقيقة

أوضحت الدكتورة وايت أن بعض أعصاب الجسم الأطول تنتقل من الدماغ إلى أصابع القدمين، لذلك إذا كان هناك تلف في الأعصاب، فقد يكون الشعور أقل في القدمين.

من المحتمل أن يزيد هذا من خطر التعرض لصدمة القدم، حيث تدخل الأشياء عن طريق الخطأ وتتلف الأظافر. “عندما تنخفض الدورة الدموية حول القدمين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تصبح الأظافر رقيقة وأكثر عرضة للتشقق أو الكسر”.

وأضافت “عندما يتضرر الظفر يكون أكثر عرضة للالتهابات من الأوساخ أو الرطوبة”.

الأظافر السميكة

قالت الدكتورة وايت إن الالتهابات الفطرية يمكن أن تتسبب أيضًا في أن تصبح الأظافر أكثر سمكًا في النهاية. وأضافت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى انتشار الظفر تدريجيًا، مما يجعله سميكًا وهشًا.

وإذا وصل الظفر إلى هذه المرحلة، فهو أكثر عرضة لأن يصبح حادًا ويتكسر ويتسبب في تلف أصابع القدم الأخرى.

وأضافت: “يمكن أن تحدث هذه التغيرات في الأظافر إما من تلقاء نفسها أو أثناء محاولة قص الظفر السميك في مرض السكري الثابت – وفي كل حالة يمكن أن تتحول إلى قرحة في القدم”.

وبحسب الدكتورة وايت، فإنه بمجرد تشخيص مرض السكري، فإن اكتشاف علامات تلف الأعصاب أو مشاكل الدورة الدموية في وقت مبكر أمر أساسي لتجنب المضاعفات مثل الإصابة بالقرحة أو الالتهابات، وفي أسوأ الحالات، البتر.

وأضافت أن أي شخص مصاب بمرض السكري يجب أن يعتاد على فحص أقدامه وأظافره كل يوم – حتى لو كان يشعر بصحة جيدة. وتابعت: “إذا اكتشفت أي شيء يبدو غير صحيح، فتحدث إلى أخصائي صحي بأسرع ما يمكن لإجراء فحص”.