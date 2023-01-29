لهذا السبب.. أوكرانيا تفرض عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروسا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على 182 شركة من روسيا وروسيا البيضاء وثلاثة أفراد وتجميد ممتلكاتهم في كييف.

وحسب “رويترز”، فإن فرض العقوبات يأتي في إطار أحدث سلسلة من الخطوات التي يتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع صلة بلاده مع كل من موسكو ومينسك.

لهذا السبب تم تجميد ممتلكات الشركات الروسية

وفي كلمة مصورة، أكد زيلينسكي أنه تم تجميد ممتلكات هذه الشركات في أوكرانيا، وأنه سيتم استخدام ممتلكاتهم في إجراءات الدفاع عن بلاده، وأنه وفقًا للقائمة التي نشرها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني فإن الشركات الخاضعة للعقوبات تعمل بشكل رئيسي في:

1 – نقل البضائع.

2 – تأجير المركبات.

3 – إنتاج المواد الكيماوية.

وأشار إلى أن أوكرانيا فرضت عقوبات على مئات الأفراد والشركات في روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

القضاء على 175 عسكريا أوكرانيًا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت عمليات هجومية ناجحة على محور دونيتسك وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة، مؤكدة أنه تم القضاء على 175 عسكريا أوكرانيًا في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

إسقاط مقاتلة أوكرانية

وأكدت أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز “ميج-29” و10 طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة.

روسيا تحذر من نشوب حرب عالمية ثالثة

فيما كشف مجلس الأمن الروسي، أنه إذا نشبت حرب عالمية ثالثة سيتحول العالم إلى رماد ولن تفيد الدبابات، مبينًا أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا لن ينقذ أوروبا إذا اندلعت حرب عالمية.

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