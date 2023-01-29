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استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
١٠:١٩:٣٤ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 29 من يناير لليوم الثاني على التوالي،  وسجل عيار 24 نحو 232.76 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.37 ريال.

عيار 21 يسجل 203.67 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.67 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.78 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7239 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1629 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 232,762 ريال.

الذهب يحقق سادس مكاسب أسبوعية

ورغم تراجع العقود الآجلة للذهب، عند تسوية تعاملات الجمعة السابع والعشرين من يناير الجاري، إلا أنها سجلت سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1929.40 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قراراً بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة.

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