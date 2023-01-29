“الجوازات” تكشف عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته

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كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول حصول عامل على خروج نهائي، وتجاوز الفترة المسموح له 60 يومًا، وانتهت إقامته، هل يحق له إلغاء الخروج علمًا أنه لم يخرج منذ أكثر من حمسة أشهر، وتقدم كفيله بشكوى في رواتب انتهت لصالحه فهل يحق له إلغاء الخروج النهائي؟

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فترة صلاحية التأشيرة

وقالت “الجوازات” في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

ويجب أن تجدد الإقامة سنويًا أو كل سنتين أو أكثر حسب النظام المعمول به، ويمكن أن تبدأ من ثلاثة أشهر إلى سنة فقط، وإذا انتهت المدة المحددة لتجديد الإقامة ولم يتم تجديدها يتعرض المقيم للمساءلة القانونية، وتفرض عقوبات عليه، تشمل الترحيل أو السجن وغرامة مالية معينة.

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شروط تجديد الإقامة

حتى يقوم المقيم بتجديد الإقامة يجب أن يكون مستوفي لعدة شروط، وهي على النحو التالي.

-عند تقديم طلب التجديد يجب أن يكون المقيم موجودًا داخل أراضي المملكة فلا يصلح تجديد الإقامة إذا كان خارجها

-تسديد الرسوم المطلوبة للتجديد التي تحددها المملكة

-جواز السفر يجب أن يكون ساري الصلاحية، فلا يصلح تجديد الإقامة إذا كان جواز السفر منتهيًا

-يجب أن يكون التأمين الصحي الخاص بالمقيم ساري المفعول، فلا يتجدد الجواز إذا كان التأمين منتهيًا

-يجب ألا يكون مسجلاً على المقيم أي بلاغ هروب حتى يتمكن من تجديد الإقامة

-في حال وجود أي مخالفة مرورية يجب أن يتم تسديدها حتى يتمكن المقيم من تجديد الإقامة

-على المقيم تحديد فترة تجديد الإقامة التي يرغب لها وذلك ضمن المدة من ٣ أشهر إلى سنة.