خدمة اليوم.. 5 خطوات لإصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر “ناجز”

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أعلنت وزارة العدل، أنه يمكن تقديم طلب إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف.

هدف تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أن إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز، يهدف إلى:

1 – تطوير مهنة المحاماة.

2 – تبادل التجارب والخبرات.

3 – تحسين بيئة العمل والاستثمار في المملكة.

خطوات تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية

وأضافت أن خطوات تقديم طلب إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز، يكون على هذا النحو:

1 – الدخول على بوابة ناجز.

2 – اختيار خدمة “طلب الترخيص” لمزاولة مهنة المحاماة.

3 – إدخال البيانات وفق النماذج المخصصة.

4 – تقديم الطلب.

5 – أرفاق المستندات المطلوبة.

إطلاق خدمة توثيق وصية إلكترونيًا

وعبر بوابة ناجز، أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة توثيق وصية إلكترونيًا، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل.

الخدمة متاحة لجميع المستفيدين

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة، وأن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالأصالة عن نفسه، ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى.

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