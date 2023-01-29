5 مستويات للتقدير.. اليوم بدء تقييم الإداريين بـ “التعليم”

تواصل – فريق التجرير:

تبدأ وزارة التعليم اليوم، عملية تقييم الإداريين (شاغلي الوظائف الإدارية) في وزارة التعليم، وفق إدارة الأداء الوظيفي، وطبقًا للائحة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وإدارة الأداة الوظيفي هي عملية تعني بقياس أداء الموظف فيها من خلال بعض الأسس والمعايير والمستويات المحددة التي ترتبط بأهداف الجهة الحكومية.

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تطبيق إدارة الأداء

وتهدف وزارة التعليم عبر تطبيق إدارة الأداء إلى قياس أداء الموظفين، بهدف رفع نسبة الأداء للموظفين وزيادة الإنتاجية بشكل مستمر، وتحقيق العديد من الأهداف، منها وضع منهج يضمن ربط عملية قياس الأداء وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة وتحسين الإنتاجية للموظفين، وغيرها من الأهداف.

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مستويات قياس الأداء

تتمثل أسس قياس الأداء المشمول بالائحة ووضع معيار قياس أداء المشمول باللائحة من خلال المعيار الكيفي، ويتم اختيار المعيار المناسب حسب طبيعة عمل المشمول باللائحة الخاضع لقياس الأداء تكون المستويات كالتالي:

-يمنح الحاصل على ٥ درجات تقدير “ممتاز” على أن يكون قد حقق كل أهدافه وأكثر من 90 في المائة من المستهدفات المحددة.

-يمنح من يحصل على ٤ درجات تقدير “جيد جدًا” شريطة أن يحقق أكثر من 80 – 89 في المائة من أهدافه المحددة

-يمنح من يحصل على ٣ درجات تقدير “جيد” شريطة أن يكون قد حقق من 70 – 79 في المائة من أهدافه المحددة

-من كان أداؤه أقل من التوقعات وحقق 60 إلى 69 في المائة من أهدافه المحددة، فيمنح درجتان ويعطى تقدير “مرضي”.

-في حال كان أداء الموظف أقل من التوقعات بشكل دائم وحقق أقل من ٦٠ في المائة من أهدافه المحددة فيمنح درجة واحدة في التقييم وتقدير “غير مرضي”.