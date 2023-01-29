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انتشار ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني”.. كيف استُغلت التقنيات الحديثة في تحقيق الثراء الحرام؟

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انتشار ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني”.. كيف استُغلت التقنيات الحديثة في تحقيق الثراء الحرام؟

انتشار ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني”.. كيف استُغلت التقنيات الحديثة في تحقيق الثراء الحرام؟

انتشار ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني”.. كيف استُغلت التقنيات الحديثة في تحقيق الثراء الحرام؟
١٠:٢١:٣٩ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تزداد ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني” بشكل لافت للانتباه خاصة بين فئة المراهقين والشباب؛ فهم الأكثر حضورًا على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد واحدة من أكبر مسببات تلك الظاهرة.

ومن بين أسباب هذه الظاهرة ما يلي:

1- ضعف الوعي.

2- غياب الرقابة الأسرية.

3- عدم وجود حوار فعال بين رب الأسرة والأبناء.

ويقع الكثير من الشباب والمراهقين والأخص الفتيات ضحايا لتلك الظاهرة، والتي يستغلها البعض لجني الأموال وهي بالتأكيد ظاهرة غير أخلاقية.

تشريعات للحد من الظاهرة

المملكة من جانبها وضعت تشريعات قوية لردع القائمين بهذه الجريمة ووصلت العقوبة إلى سجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، ورغم تلك العقوبات فإن الظاهرة في ازدياد ملحوظ.

وتعرف جريمة الابتزاز الإلكتروني بأنها استخدام التكنولوجيا للتهديد بفضح معلومات محرجة أو ضارة عن شخص ما إلا إذا دفع هذا الشخص أموالاً للمبتز أو قام بأي إجراء آخر.

الألعاب الإلكترونية الحديثة

من جهته، عرف الباحث الاجتماعي، عبدالله المدني، الابتزاز الإلكتروني بأنه قيام شخص بتهديد آخر بأن لديه صورًا له أو فيديوهات أو معلومات سرية عنه، وفي حال عدم تنفيذ رغبته أو منفعته في أمر ما (وقد تكون المنفعة مادية أو معنوية) سيقوم بنشرها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف – “بحسب المدينة” : كما قد يحدث الابتزاز الإلكتروني في أحدث صوره عن طريق الألعاب الإلكترونية المنتشرة في الفترة الأخيرة بين المراهقين، حيث يتم التعارف على أشخاص غرباء من مختلف الجنسيات.

الروابط الخادعة

في سياق متصل، حذر الخبير التقني فيصل السيف، من طرق الابتزاز الإلكتروني وسرقة الأموال عبر التقنيات الحديثة والإعلانات والروابط الخادعة.

وقال السيف، إن عمليات الابتزاز التي تتم حالياً تكون من خلال إرسال الأرقام السرية لجميع الحسابات الخاصة بالشخص على الإيميل الخاص به، ثم يطلب منه تحويل مبالغ مالية معينة أو يتم نشر كل بياناته على مواقع التواصل.

وأضاف أن بيانات الأشخاص يتم عرضها للبيع عبر مواقع رسمية مقابل مبالغ مالية من أصحاب عمليات الابتزاز، مبيناً أن عملية البيع تكون مقابل عملة مشفرة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى البائع أو المشتري.

وأشار إلى أن أساليب وطرق سرقة الأموال في التقنيات الحديثة تكون من خلال الإعلانات المضللة والروابط الخادعة مثل إعلان شراء أسهم، إضافة إلى ذلك سرقة بيانات الأشخاص على الواتساب وضمهم داخل مجموعات ومن ثم طلب الأموال منهم بأسماء وهمية لأصدقائهم.

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