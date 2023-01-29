استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال ومستوطنون يعتدون على أهالي الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها على شاب فلسطيني شرق مدينة قلقيلية مما أدى لاستشهاده على الفور.

اعتداءات على المدن والمنازل الفلسطينية

في السياق ذاته، نفّذ مستوطنون اليوم سلسلة من الاعتداءات على المدن والمنازل الفلسطينية، واقتحموا بلدة ترمسعيا بمدينة رام الله، وأحرقوا منزلاً ومركبات فلسطينية.

إغلاق الطرق وتدمير منشآت زراعية

وأوضح منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معتز بشارات أن مجموعات من المستوطنين أقدمت فجر اليوم على تدمير منشآت زراعية في الأغوار الشمالية، بالتزامن مع إغلاق عدة طرق في المنطقة ذاتها، ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

مستوطنون يعتدون على أهالي الضفة

كما اعتدى مستوطنون على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة الغربية، حيث هاجموا مركبات المواطنين، وأغلقوا عدة طرق، بحماية من قوات الاحتلال.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين، مركبات المواطنين بالحجارة على مفترق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، وهاجموا المركبات والمحال التجارية بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق قلقيلية

في الوقت نفسه، أصيب شاب برصاص مستوطن قرب مستوطنة “كدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية، حيث أصيب – حسب وكالة “وفا” – برصاص مستوطن “حارس أمن” قرب مستوطنة “كدوميم”، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.

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