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5 شروط للاستفادة من برنامج الدعم السكني

5 شروط للاستفادة من برنامج الدعم السكني

5 شروط للاستفادة من برنامج الدعم السكني
٠٩:٠٣:٣٠ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعبر حساب “العناية بالمستفيدين” الرسمي على “تويتر” عن الإجراءات والقواعد المتبعة للاستفادة من الدعم السكني.

شروط الاستفادة من الدعم السكني

وأبان البرنامج عن تلك الخطوات في رده على استفسار على النحو التالي:

-نظام الحجز الإلكتروني موحد.

-إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.

-يستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.

-لا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الإشغال.

-يتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.

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المركز الموحد للعناية بالمستفيدين

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منتصف فبراير 2019، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر.

وسهّل المركز الاستفادة من مختلف الخدمات والتعرّف على كيفية الاستفادة منها، وتفاصيل المشاريع السكنية والأراضي ومميزاتها، وتقديم التوصيات التمويلية المناسبة للمستفيدين، بما يسهل في تيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول.

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التسهيل على المستفيدين 

ويأتي المركز ضمن الجهود المستمرة لخدمة المواطنين عبر عدد من الوسائل والمنصات في إطار التسهيل عليهم، إذ تشمل تلك الوسائل الإجابة على الاستفسارات عبر حساب خدمة المستفيدين على “تويتر” أو التواصل المباشر مع أحد الموظفين عبر موقع “سكني”.

وكذلك الحجز عبر تطبيق “سكني” للهواتف، إلى جانب امكانية الاستفادة من خدمات وتسهيلات عدة تشمل الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني والتعرف على تفاصيل المشاريع والمخططات والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونيًا وغيرها.

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