ودمار للممتلكات.. ارتفاع ضحايا زلزال خوي الإيراني لـ 7 قتلى و440 إصابة

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، أن عدد ضحايا زلزال خوي بمحافظة إذربيجان ارتفع إلى سبعة قتلى وأكثر من 440 إصابة.

الزلزال ضرب مدينة خوي بأذربيجان الغربية

وحسب وكالة أنباء فارس، فإن حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها، ارتفع إلى 7 أشخاص.

الزلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول بخدمات الطوارئ، أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 447 شخصًا آخرين جراء زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب البلاد.

انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة صفر

وأضاف أن كميات من الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة

وأشار إلى أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي مساء السبت، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومتر، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.

إيران تعتبر منطقة نشاط زلزالي قوي

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل – حسب “سبوتنيك” – أن خطوط صدع جيولوجية رئيسية تتقاطع في إيران، حيث عانت البلاد عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن إيران تعتبر منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية.

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