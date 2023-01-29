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6 معلومات مهمة عن خدمة النقل الذاتي للأمتعة بمطار الملك عبد العزيز

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6 معلومات مهمة عن خدمة النقل الذاتي للأمتعة بمطار الملك عبد العزيز

6 معلومات مهمة عن خدمة النقل الذاتي للأمتعة بمطار الملك عبد العزيز

6 معلومات مهمة عن خدمة النقل الذاتي للأمتعة بمطار الملك عبد العزيز
٠٨:٤٧:٣٢ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يقدم مطار الملك عبد العزيز الدولي الخدمة الذاتية لنقل الأمتعة بالصالة رقم 1، والتي تعد أحد الخدمات المهمة لخدمة المسافرين.

وفيما يلي 6 معلومات مهمة عن تلك الخدمة 

1- تسهل الشحن وتوفر الوقت.

2- قراءة التذاكر وتحديد الوزن المسموح.

3- متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.

4- طباعة الشريط التعريفي اللاصق للحقيبة.

5- تتحرك الحقيبة تلقائيًا على سير الشحن بعد اتباع التعليمات.

6- متاحة حاليًا في منصة A2 بالصالة رقم 1.

ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي يقع على بعد 19 كيلو مترًا شمال محافظة جدة، من أهم المشروعات الحيوية التي شهدتها المحافظة وتتمتع بثقل اقتصادي كبير، وتشهد نمواً مضطرداً في حركتها الجوية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي أحد أكثر مطارات المملكة حركة، ويصف مطارها بأنه البوابة الجوية للحرمين الشريفين.

وحرصت الهيئة العامة للطيران المدني على اختيار موقع مجمع صالات السفر الجديد وفق معايير تتناسب مع جميع مراحل التطوير، وعلى نحو يضمن المرونة في التصاميم، والمحافظة على إجراءات الأمن وسلامة الملاحة الجوية أثناء التنفيذ.

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