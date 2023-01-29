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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لطلاب التعليم العام والتربية الخاص ورياض الأطفال.

وأوضحت أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يبدأ ـ بمشيئة الله – اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى تاريخ 4/12/1444هـ.

شروط الحافلة المدرسية

وحسب اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر الماضي، فإنه لابد من توفر 10 شروط في الحافلة المدرسية.

1- لا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات والحافلة 10 أعوام.

2- أن يكون ترخيص الحافلة ساري المفعول.

3- أن يكون نوع تسجيل المركبة وفقاً للمعتمد.

4- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

5- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.

6- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول.

7- أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

8- سداد الغرامات المالية “إن وجدت”.

9- سداد المقابل المالي “إن وجد”.

10- تصدر بطاقة تشغيل المركبة لمدة سنة.

وكانت اللائحة نفسها اشترطت 7 شروط في سائق الحافلة، ومن بينها، ألا يقل العمر عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

“رافد” تواصل تقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مدرسة

ومع مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ، استأنف أسطول النقل المدرسي تقديم خدماته لأكثر من 15 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، حيث أطلقت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- أسطول حافلاتها لتقديم خدمة النقل المدرسي لما يفوق 872 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام و21 ألف من الطلبة ذوي الإعاقة، حيث يتم نقلهم عبر أكثر من 20 ألف حافلة ومركبة.

تشغيل الخدمة بجودة عالية لنقل آمن ومريح

وأكدت الشركة جاهزيتها في استمرارية تقديم الخدمة للفصل الدراسي الثاني، بعد استكمال عمل الجولات الميدانية لفحص الأسطول المنفذ للخدمة عبر 200 مشرف ومراقب ميداني يتأكدون من توافر وسائل الأمن والسلامة كافة وفعالية المستشعرات المتصلة بنظام AVL في غرفة التحكم المركزية، وعقد أكثر من 70 اجتماعًا مع المتعهدين في جميع مناطق المملكة للتأكد من تشغيل الخدمة بجودة عالية لضمان تجربة نقل آمنة ومريحة.

استكمال صيانة أكثر من 6 آلاف حافلة

وعملت الشركة على استكمال صيانة أكثر من 6 آلاف حافلة ومركبة بعد رصد عدد من الملاحظات عليها، إضافة إلى جاهزية 153 ورشة متنقلة حول المملكة يديرها 457 فنيًا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة للأسطول، ومواصلة تدريب أكثر من 6,600 سائق على المادة التدريبية التأسيسية، و5 آلاف سائق على برنامج التقييم النفسي والسلوكي للسائقين.

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