ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن تخصيص شهر رجب بالعمرة لا أصل له.

لم يثبت عن النبي أنه خص شهر رجب بالعمرة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لم يرد في الشرع تخصيص شهر رجب بالعمرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بالعمرة.

تبين العجب فيما ورد في فضل صيام رجب

وأضاف أنه أيضًا لم يثبت أن وردت أحاديث في فضل الصيام في شهر رجب، وأن جميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، وقد صنف الحافظ بن حجر رسالة سماها “تبين العجب فيما ورد في فضل صيام رجب”، وانتهى انه لا يثبت في ذلك شيء.

لا يُشرع تخصيص شهر رجب بعبادة

وأكد أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يُشرع تخصيص شهر رجب بعبادة، بالصيام ولا العمرة، مبينًا أن تخصيص شهر رجب بالصيام هو من البدع الإضافية لأنه تخصيص بعبادة لم يرد بها النص.

وأشار إلى أنه على الإنسان أن يكون كعادته في العبادة والصيام كما كان في الشهور الأخرى، ولا يخص رجب بالصيام ولا العبادات وأن يجعله شهرًا عاديًا مثل بقية شهور السنة التي يتطوع فيها ويبادر بالأعمال الصالحة.

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