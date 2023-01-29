الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب
المسافة الآمنة بين الأصدقاء.. احذر: “الاقتراب الزائد” مدمر للعلاقات الاجتماعية
منها مكة والمدينة.. خبير طقس يتوقع عودة الدفء مع حالة مطرية على هذه المناطق
“الحج”: بدء استقبال تصاريح المساكن المُعدة للحجاج
“الأرصاد” يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة
كوريا الشمالية: تعهد أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا “جريمة لا أخلاقية”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب

ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب

ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب
٠٧:٤٩:٢٤ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن تخصيص شهر رجب بالعمرة لا أصل له.

لم يثبت عن النبي أنه خص شهر رجب بالعمرة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لم يرد في الشرع تخصيص شهر رجب بالعمرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بالعمرة.

تبين العجب فيما ورد في فضل صيام رجب

وأضاف أنه أيضًا لم يثبت أن وردت أحاديث في فضل الصيام في شهر رجب، وأن جميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، وقد صنف الحافظ بن حجر رسالة سماها “تبين العجب فيما ورد في فضل صيام رجب”، وانتهى انه لا يثبت في ذلك شيء.

لا يُشرع تخصيص شهر رجب بعبادة

وأكد أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يُشرع تخصيص شهر رجب بعبادة، بالصيام ولا العمرة، مبينًا أن تخصيص شهر رجب بالصيام هو من البدع الإضافية لأنه تخصيص بعبادة لم يرد بها النص.

وأشار إلى أنه على الإنسان أن يكون كعادته في العبادة والصيام كما كان في الشهور الأخرى، ولا يخص رجب بالصيام ولا العبادات وأن يجعله شهرًا عاديًا مثل بقية شهور السنة التي يتطوع فيها ويبادر بالأعمال الصالحة.

إقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الخثلان يوضح علامة قبول الأعمال عند الله عز وجل

بالفيديو.. الخثلان ينصح بدعاء ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويقوله في كل صلاة

هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل للرد على الشبهات؟ الخثلان يجيب

 

الكلمات الدلالية:
الخثلان الصيام في رجب العمرة العمرة الرجبية شهر رجب عمرة رجب

مواد ذات صلة

المزيد
كيف تتخلص من العادات الغذائية السيئة خلال أيام العيد؟

كيف تتخلص من العادات الغذائية السيئة خلال أيام العيد؟

٠١:٣٣ م، الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠١٥
بالأسماء.. «التعليم» تعين 49 معلماً بالمستوى السادس

بالأسماء.. «التعليم» تعين 49 معلماً بالمستوى السادس

٠٨:٤٢ م، الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١٦
دراسة تكشف تريليونات من جزيئات البلاستيك المجهرية في هذا المشروب

دراسة تكشف تريليونات من جزيئات البلاستيك المجهرية في هذا المشروب

١٠:٥٣ م، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
107 آلاف حاج يَصلِون المدينة المنورة حتى أمس

107 آلاف حاج يَصلِون المدينة المنورة حتى أمس

١٠:٤٥ ص، الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *