تفاصيل منظومة التطوير الجديدة للروضة الشريفة

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، منظومة العمليات التشغيلية بالروضة الشريفة وآلية تطويرها والتحديات التي تواجه القطاعات التشغيلية ذات العلاقة.

كما اعتمدت الحلول الفاعلة التي ترتكز على 4 إجراءات رئيسية تشمل:

-الحوكمة وهندسة الإجراءات بين الجهات المشاركة.

-تفعيل التوجيه الانسيابي والسلس للزوار.

-تعزيز برامج التوعية الفعالة بشكل مسبق مما يُثري تجربتهم.

-تفعيل التقنيات لتطوير تجربة الزائر وفق أفضل الممارسات العالمية.

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الاستعدادات لاستقبال زوار المسجد النبوي

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة العامة وعبر وكالتها استعدت لاستقبال أكبر عدد من الزوار منذ مطلع شهر محرم الماضي، وذلك بتجهيز كافة القوى البشرية والإمكانيات التقنية والتوعوية وغيرها لاستقبال الزوار.

وأضاف أنه بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله وصاحبيه 7.7 ملايين زائر، وبلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة قرابة مليوني مصل.

من جهته، أكد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، أهمية تحقيق الجاهزية العالية في كافة الجهات الحكومية بالمنطقة لاستقبال وخدمة زوار مسجد المصطفى ﷺ بالتزامن مع عودة الأعداد إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون أي قيود أو شروط والتيسير عليهم ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

وأشار خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة لاستعراض خطط تحسين وتطوير تجربة زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية مع كافة الشركاء لتعزيز الإيجابيات في تجربة زيارة الروضة وتشرف الزوار بالسلام على الرسول الكريم وصاحبيه، رضوان الله عليهما.

وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة عن شكره لكافة المشاركين في الاجتماع والجهات الحكومية ذات الارتباط الميداني بخدمات الزوار على حرصهم المستمر في تطوير منظومة إدارة الحشود والتفويج.

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تحسين أداء الزيارة بالروضة الشريفة

وانتهى الاجتماع إلى مراجعة مجموعة التوصيات التي تسهم في تحسين أداء الزيارة بالروضة الشريفة وفق المنهجية العلمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

زوار المسجد النبوي:

– 8 ملايين زائر في 6 أشهر.

– 102 مليون مصل ومصلية.

– 17 مليونًا شهريًا.

– 566 ألف مصل في اليوم.

– 113 ألف مصل ومصلية بالفرض الواحد.