المسافة الآمنة بين الأصدقاء.. احذر: “الاقتراب الزائد” مدمر للعلاقات الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

لاشك أن الصداقة سلوك اجتماعي محبب إلى نفوس البشر عمومًا، وذلك لكون الإنسان بطبعه كائنًا اجتماعيًا.

لكن الكاتب عبدالرحمن السلطان في جريدة “الرياض” يطرح نصيحة تقوي الصداقة وتحميها من عوامل الانهيار.

فهو يحذر من الاقتراب الزائد عن الحد بين الأصدقاء، قائلاً: “المشكلة أننا مع الوقت نقترب أكثر من اللازم! نرغب أن نكون معًا دومًا، وفي كل وقت، قد يصل حد تملك الطرف الآخر، والرغبة بالسيطرة على تفاصيل يومه وخيارات حياته، ونتناسى أننا أفراد مستقلون، لكلٍ منا كيان وحياة وحدود، لكلٍ منا أهل وأصدقاء آخرون، ولسنا الوحيدين في حياة أي شخص، مهما كان مماثلاً لنا في الأفكار والاهتمام!”.

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رصاصة تصيب العلاقة

وأضاف في سياق تحذيره: “أتفهم أن نلتصق بأصدقائنا ونحن نتجاوز سويًا سنوات المراهقة، أن نلاحق أحباءنا في مراحل الحب الأولى، لكن أن يستمر ذلك وبالهوس نفسه فهي رصاصة لا بد أن تصيب العلاقة في مقتل، وتنهيها بشكل أسرع مما نتصور”.

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3 عوامل لحماية الصداقة من الانهيار

لذا يطرح الكاتب نصائحه لوضع مسافة بين أي صديقين للحفاظ على صداقتهما وتقويتها على النحو التالي:

-وجود مساحات بينكما سوف تعزز متانة العلاقة ويزيد الشوق ويضاعف الاهتمام، والأهم أن الاقتراب المدروس يجعل مشاركة لحظات النجاح والفرح أكثر سعادة، وأيضًا لحظات البوح والفضفضة أكثر صدقًا، وأكثر أثرًا.

-لا بد من مساحة بينكما، مساحة مكانية، وأخرى زمانية، وثالثة روحية، تمنح كلا الطرفين هامش حركة مختلف عما بينكها، مساحة تجدد القلب والروح، تبعد السأم وتجذب الاشتياق.

-ابتعد قليلاً.. افسح المجال للهواء الطلق بينكما، دع النسمات تعبر، تنح عن أشعة الشمس.. حتماً سوف تسعد بعلاقة صحية مستدامة.