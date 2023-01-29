منها مكة والمدينة.. خبير طقس يتوقع عودة الدفء مع حالة مطرية على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عودة الدفء النسبي مع أجواء معتدلة وسط النهار باردة ليلًا على معظم مناطق المملكة.

الحالة الممطرة الثانية عشرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة الثانية عشرة لموسم 1444هـ، على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

أمطار على تبوك ومكة والمدينة

وأشار إلى أن الحالة المطرية المتوقعة، أنها تبدأ من الغد وأن قوتها على تبوك وأجزاء من الشمالية والجوف والمدينة ومكة.

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف في تقريره أن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

رياح نشطة وأتربة مثارة على الجوف والحدود الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ 6 صباحًا وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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