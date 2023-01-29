“الحج”: بدء استقبال تصاريح المساكن المُعدة للحجاج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة؛ عن بدء استقبال تصاريح المساكن المُعدة لإسكان ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة ومختلف دول العالم إلى مكة المكرمة.

تصاريح إسكان الحجاج

وقالت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، إن ذلك يتم في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1444هـ.

ودعت اللجنة ملاك المباني المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المُعتمدة بالكشف على مساكن الحجاج للبدء في إجراءات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1444، وبالشراكة الفاعلة مع الجهات العاملة بمنظومة الحج، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، وفقًا لـ”عكاظ”.

أعمال الاستعداد الاستباقية

وكان لصدور الموافقة على عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة فايروس (كوفيد19) دورًا كبيرًا في الدفع بكافة الجهات العاملة في منظومة الحج إلى بدء أعمال الاستعداد الاستباقية لاستقبال حجاج البيت الحرام في وقت مبكر، من خلال تشجيع ملاك المساكن للتقدم بطلب التصاريح عبر “لجنة إسكان الحجاج” وفق الآلية المتبعة والمُعلن عنها.